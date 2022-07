ARMY Geram! Terdapat Kesalahan Penulisan pada Papan Iklan J-Hope BTS



J-Hope-Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Army dibuat heboh dengan tulisan yang terdapat di papan iklan elektronik yang menampilkan J-hope Bts.

Dalam industri K-pop, sangat umum bagi penggemar untuk menyewa bus atau truk, menyewa kafe, dan memasang papan iklan untuk mempromosikan bintang K-pop favorit mereka.

Ini biasanya dilakukan oleh fanbase dan pihak sponsor setiap kali seorang idola merayakan ulang tahun mereka atau memperingati acara khusus. Ini tidak hanya terjadi di Korea Selatan tetapi di seluruh dunia.

(BACA JUGA:12 Pernyataan Netizen Tentang Bukti Kedekatan Jimin BTS dan Song Da Eun)

Beberapa waktu yang lalu, penggemar atau ARMY memasang papan iklan elektronik dengan menampilkan anggota BTS, J-Hope untuk mempromosikan album barunya.

Namun, papan iklan yang dipasang oleh penggemar untuk sang idola tersebut banyak menarik perhatian netizen karena kata yang ditampilkan di gambar tersebut.

Baru-baru ini pada tanggal 15 Juli, sebuah papan reklame elektronik dipasang di gedung COEX yang terletak di Samseong-dong, Seoul, untuk mempromosikan album studio pertama J-Hope, "Jack In The Box," yang dirilis pada hari yang sama.

(BACA JUGA:Gara-gara Ini, Jimin BTS Dituduh Beli Followers Instagram dan Spotify)

Iklan tersebut merupakan iklan yang dibuat oleh fanbase China dan dimaksudkan untuk memperkenalkan J-Hope dan album barunya. Namun, terjadi kesalahan ejaan yang mengakibatkan papan iklan tersebut menjadi malapetaka karena arti kata tersebut.

Kata yang salah tersebut terdapat pada bagian yang memperkenalkan J-Hope sebagai rapper, kata tersebut salah ejaan dan tertulis sebagai "raper". Hal ini mempunyai arti yang sungguh berbeda.

Alih-alih J-Hope menjadi rapper, namun dengan ejaan kalimat yang salah "Raper", mempunyai arti bahwa dia adalah pemerkosa, karena ada huruf yang hilang dalam ejaannya.

(BACA JUGA:5 Selebriti Korea yang Memiliki Alergi Tidak Biasa, Salah Satunya Ada V BTS)

Setelah papan iklan dipasang, iklan tersebut banyak dilaporkan oleh Army karena kesalahan dalam ejaan dan melaporkannya ke COEX.

Karena permasalahan ini pada tanggal 19 Juli, KST, papan reklame iklan eletronik tersebut diturunkan.

Beberapa netizen menerka-nerka apakalah fanbase tersebut anti dengan J-hope karena kesalahan ejaan tulisan, sebab iklan sebesar ini perlu dicek ulang sebelum ditampilkan.

(BACA JUGA:Jadi Member BTS Terkaya! Ternyata Segini Total Kekayaan J-Hope di Tahun 2022)

Namun, yang lain mengatakan bahwa perusahaan periklanan bisa saja melakukan kesalahan.

Sementara itu, J-Hope merilis album "Jack In The Box" pada 15 Juli, yang menampilkan total 10 lagu termasuk single pra-rilisnya "MORE."

Sebelum perilisan album, J-Hope mengadakan pesta pra-rilis untuk mengerkan lagu album ini, dihadiri oleh banyak aktor dan aktris Korea, penyanyi, rapper, influencer, dan banyak lagi.

(BACA JUGA:Wow! V BTS Jadi Member dengan Penghasilan Instagram Tertinggi, Yuk Intip Total Kekayaannya di Sini)

Setelah perilisan albumnya, J-Hope saat ini sedang bersiap untuk tampil dan menjadi headline festival musik mendatang Lollapalooza di Grand Park di Chicago akhir Juli ini.

J-Hope menjadi penampil terakhir dan penutup di panggung Bud Light Seltzer setelah penampilan dari The Kid LAROI dari jam 9 malam sampai jam 10 malam, yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli.

Penampilan J-Hope yang akan datang ini sebagai penampilan solo pertama rapper BTS sejak debutnya. Dia akan menjadi artis Korea pertama yang menjadi headline di panggung utama dari setiap festival musik besar di Amerika Serikat.

JI