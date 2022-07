BTS Hadiri Upacara Pengukuhan Duta Kehormatan Busan World Expo 2030, Berikut Sorotan Acaranya



Foto Personil [email protected]_bighit-Twitter

JURNALIS INDONESIA - Boy group K-pop besutan Big Hit Music, Bts hadiri upacara pengukuhan duta Busan World Expo 2030, berikut sorotan acaranya.

Dikutip dari laman Pinkvilla, upacara pengukuhan tersebut dihelat pada hari Selasa (19/7) kemarin pukul 13.00 hingga 13:30 waktu setempat dan akan disiarkan secara daring lewat kanal YouTube resmi World Expo 2030, Busan.

Upacara tersebut dibuka dengan pengenalan dari para hadirin, dilanjut dengan sambutan kepada pihak yang ikut andil selama prosesi berlangsung.

Han Duck Soo, selaku wakil ketua menghaturkan terima kasih kepada BTS dengan berseru “Burn it Up” dan mengutip salah satu lirik lagu dari boy group tersebut, “Light it up like dynamite.”

Ia juga mengajak para anggota BTS untuk berpartisipasi dalam rangkaian acara lelang Busan’s World Expo.

Selain Han Duck Soo, Park Ji Won, selaku CEO HYBE Music juga mengucapkan sambutan.

Selanjutnya, acara pemberian plakat dan lencana sebagai bentuk pengukuhan resmi Duta Kehormatan kepada anggota BTS mulai dari RM, diikuti oleh Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

RM selaku perwakilan dari boy group BTS menyampaikan ucapan terima kasih atas terpilihnya mereka sebagai duta kehormatan Busan World Expo 2030.

Ke depannya, BTS akan melakukan segalanya yang terbaik dengan berpartisipasi dalam rangkaian acara Busan World Expo 2030, dimulai dengan konser Global Busan di bulan Oktober mendatang.

Sebelumnya, pada 7 Juli lalu Park Jung Wook selaku sekjen panitia penawaran Busan World Expo 2030, Lee Sung Kwon selaku wakil walikota ekonomi Busan, dan Park Ji Won selaku CEO HYBE menghadiri sebuah pertemuan strategis yang membahas soal Busan World Expo 2030.

Agenda pertemuan yang dihadiri oleh pihak terkait salah satunya membahas rencana upacara pengukuhan resmi BTS sebagai duta Busan World Expo 2030.

Selain itu, mereka juga membahas soal pergelaran konser global BTS yang pada akhirnya akan diadakan di bulan Oktober.

Pergelaran konser tersebut dihelat di bulan Oktober bukan tanpa sebab, hal ini atas pertimbangan memperkuat citra Busan di mata dunia.

Akhir bulan ini, upacara pengukuhan BTS sebagai duta Busan World Expo 2030 akan dilaksanakan.

CEO HYBE, Park Ji Won membeberkan rencana mereka untuk berkolaborasi dan mengambil bagian dalam kegiatan promosi yang melibatkan BTS.

Sehubungan dengan acara Busan World Expo 2030, HYBE sudah menyetujui tawaran Busan.

