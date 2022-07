Fakta Mengejutkan! Ternyata Jihyo TWICE Memulai Debut Sejak Usia Dua Tahun



Jihyo TWICE--instagram/@_zyozyo

JURNALIS INDONESIA - Sebelum akhirnya menjadi seorang idol, Jihyo Twice menempuh jarak yang cukup panjang dengan melakukan latihan keras selama 10 tahun.

Terdapat fakta menarik mengenai anggota yang bernama asli Park Ji-soo ini telah melangsungkan debutnya setelah mengikuti audisi di bangku sekolah dasar.

Dilansir melalui laman Koreaboo pada Rabu (20/7), penyanyi yang berusia 25 tahun tersebut mengikuti sebuah reality show bertema survival yang bertajuk Sixteen untuk mengawali debutnya di dunia hiburan.

(BACA JUGA:Trending Kasus Kim Garam, Ini 7 Artis K-Pop yang Dituding Pernah Lakukan Bullying)

Once pasti belum mengetahui bahwa Jihyo melakukan debutnya di televisi ketika dirinya baru berusia dua tahun. Pelantun lagu What is Love? tersebut muncul dalam suatu segmen di dalam sebuah acara TV.

Acara TV yang diikuti oleh Jihyo tersebut dibuat untuk menguji seberapa baik seorang balita mengenali diri mereka sendiri. Dirinya dimasukkan ke dalam ruangan cermin dan berhasil menunjukkan bakatnya.

(BACA JUGA:Diputus Kontrak Akibat Kasus Bullying, Ini Profil Lengkap Kim Garam Mantan Member Le Sserafim)

Tak heran wanita cantik seperti Jihyo dapat tampil di acara televisi pada saat usia dua tahun. Sepertinya dia benar-benar lahir untuk menjadi idol.

Setelah tampil di acara televisi tersebut, wanita kelahiran Guri, Gyeonggi, Korea Selatan tersebut memulai debutnya sebagai pemimpin dari TWICE pada tahun 2015. Dirinya terpilih karena memiliki penampilan visual dan suara yang dapat memukau seluruh orang.

Hingga kini dirinya adalah sosok wanita cantik yang dapat memukau para penggemar karena suaranya yang imut dan manis.

(BACA JUGA:Sang Pangeran Es Yuzuru Hanyu Pensiun dari Kompetisi Figure Skating)

Sebelumnya, Jihyo sempat menggemparkan penggemar TWICE ketika dirinya mengunggah sebuah foto di akun Instagram dengan penampilan yang cukup seksi.

Dalam foto tersebut, mantan kekasih Kang Daniel itu tampak tidak menampakkan senyum di bibir, namun aura menawan yang terpancar dalam dirinya dapat dirasakan.

(BACA JUGA:Beredar Rumor, Antara Jackson GOT7 dengan Yuqi (G)I-DLE Sedang Menjalin Hubungan)

JI