Link Nonton Film Detective Conan: The Bride of Halloween Full Movie Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis dan Link Nonton Film Detective Conan: The Bride Of Halloween dengan subtitle bahasa Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Rumah produksi Odex Private Limited kembali melepas seri anime teranyarnya bertajuk Detective Conan: The Bride of Halloween diseluruh layar lebar Indonesia pada Rabu, (20/7).

Case Closed: The Bride of Halloween, dikenal sebagai Detective Conan: The Bride of Halloween adalah film misteri animasi Jepang tahun 2022 yang disutradarai oleh Susumu Mitsunaka.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Film Top Gun: Maverick Full Movie Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Animasi ini merupakan seri kedua puluh lima dari seri film Case Closed hasil alih wahana dari manga dengan nama yang sama oleh Gosho Aoyama, setelah film terdahulunya Detective Conan: The Scarlet Bullet pada tahun 2021.

Detective Conan: The Bride of Halloween memiliki panjang durasi 111 menit dan dirilis di Jepang pada 15 April 2022 dengan ulasan yang positif dari penonton serta kritikus film.

Sinopsis film Detective Conan: The Bride of Halloween

Pernikahan antara Detektif Sato dan Takagi, keduanya adalah detektif dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, diadakan di Shibuya Hikarie di distrik Shibuya Tokyo ketika sekelompok penyerang tiba-tiba menyerbu dan menyerang, melukai Takagi yang mencoba melindungi Sato.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Film Everything Everywhere All at Once Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Pendeta, yang ditunjuk sebagai Inspektur Megure menyatakan bahwa praktik telah selesai dan menyatakan bahwa MPD menerima permintaan dari Tsutomu Muranaka, mantan pengawas MPD untuk perlindungan dalam pernikahan antara dia dan Christine Richard, tunangannya saat Muranaka dikirim surat ancaman pada upacara pernikahan.

Sementara itu, seorang pembom berantai telah lolos dari tahanan, dan ketika Rei Furuya (Toru Amuro) berusaha untuk menangkap tersangka, dia pingsan dan diikat dengan bom di lehernya.

Keesokan harinya, Kogoro, Ran, Conan dan Detektif Boys mengunjungi markas MPD. Tiba-tiba, sebuah tablet yang dibawa oleh seorang pria Rusia mengunjungi MPD pada saat yang sama meledak.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Film Decision To Leave Full Movie Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Kogoro menderita luka karena usahanya untuk melindungi Haibara dari ledakan dan dimasukkan ke rumah sakit. Pada malam yang sama, Conan dibawa ke tempat persembunyian di bawah gedung Biro Keamanan Publik, dan mengetahui bahwa ledakan itu mungkin terkait dengan percobaan pengeboman yang dilakukan Furuya dengan Morofushi, Matsuda dan Date selama hari-harinya di akademi kepolisian.

Setelah itu, Muranaka dan Christine mengundang Ran, Conan dan Detektif Boys untuk mencari lokasi di Shibuya selama festival Halloween.

Christine menerima panggilan telepon dari seseorang yang ingin memberinya sesuatu, tetapi karena dia dan Muranaka memiliki komitmen sebelumnya, dia meminta Detektif Boys untuk mengambil hadiah untuknya.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Film Mom Don't Do That! Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

Berikut Link Nonton Film Detective Conan: The Bride of Halloween Full Movie dengan Subtitle Indonesia

1. Masuk situs 21Cineplex.com atau klik tautan link ini https://21cineplex.com/detective-conan-the-bride-of-halloween,129302,22DCBH.htm

2. Lalu, arahkan ke kolom pencarian dan ketik Detective Conan: The Bride of Halloween

3. Setelah itu klik Playing At untuk melihat jadwal film.

4. Sesuaikan dengan kota dimana kamu berada

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Sinema Joe Keery Pemeran Steve Harrington dalam Stranger Things S4 V.2)

Selamat menonton.

JI