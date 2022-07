Link Nonton dan Sinopsis Film The Sexy Doctor is Mine, Kisah Perjodohan Arini dan Si Dokter Tampan



Link Nonton Film The Sexy Doctor is Mine, Tayang Perdana 29 Juli 2022-Tangkapan Layar Instagram [email protected]_id

JURNALIS INDONESIA - Link nonton Film dan Sinopsis The Sexy Doctor Is Mine yang bakalan segera tayang perdana pada tanggal Jumat (29 /7) dan kini bisa diakses melalui aplikasi Vidio.

Film The Sexy Doctor is Mine merupakan film dengan genre romansa komedi yang diproduksi oleh Screenplay Films dan diarahkan oleh sutradara ternama Tanah Air, Angling Sagaran.

The Sexy Doctor is Mine adalah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Catur Oky dengan judul yang sama dan telah dibaca kurang lebih sebanyak 31 juta kali di platform Wattpad.

Film ini diperankan oleh beberapa selebritis ternama di Indonesia seperti Anya Geraldine, Omar Daniel dan Jolene Marie dengan pembawaan mereka yang cukup menarik sebagaimana dilansir dari berbagai sumber pada hari Rabu (20/7).

Link Nonton dan Sinopsis Film The Sexy Doctor is Mine

Alur cerita film The Sexy Doctor is Mine dimulai dengan mengisahkan kehidupan seorang gadis muda bernama Arini Utama dan diperankan oleh Anya Geraldine yang sama sekali belum pernah jatuh cinta ataupun berpacaran.

Suatu hari ayah dan ibu Arini memutuskan untuk menjodohkan anak mereka dengan anak dari sahabat lama mereka, yang bernama Revano Nugraha dan diperankan oleh Omar Daniel.

Usia keduanya terpaut cukup jauh dimana Arini saat ini berusia 25 tahun sedangkan Revano memiliki usia 30 tahun dengaan profesinya sehari-hari sebagai seorang dokter.

Revano Nugraha diketahui bekerja di rumah sakit milik keluarga Arini dan ketika keduanya dijodohkan ia sama sekali belum memiliki tambatan hati karena kesibukannya.

Arini memutuskan untuk membuka hati dan mendekati Revano Nugraha meski sikap Revano sangat dingin pada dirinya dengan kesibukannya yang cukup intens.

Meski sikap dingin Revano cukup menyebalkan namun Arini malah makin greget dan tertarik untuk mendekati sang dokter yang ia nilai cukup tampan dan cool.

Revano sebenarnya bukan tidak mau untuk dijodohkan dengan anak dari sahabat orang tuanya tersebut, akan tetapi ia masih mempunyai trauma dengan hubungannya di masa lalu.

Lalu bagaimanakah kelanjutan hubungan dan perjodohan keduanya? mampukah si dokter tampan tak tersentuh itu ditaklukan hatinya oleh Arini, si perempuan ceria nan agresif.

Biar tidak penasaran maka saksikan film The Sexy Doctor is Mine yang bakalan tayang perdana pada tanggal 29 Juli 2022 melalui Streaming di aplikasi Vidio.

Berikut caranya berlangganan dan nonton film The Sexy Doctor is Mine di aplikasi Vidio.

1. Buka laman atau aplikasi Vidio

2. Selanjutnya klik menu “tiga garis vertikal” yang ada pada pojok kanan atas aplikasi dan klik “Aktifkan Premier”.

3. Silahkan memilih paket yang diinginkan lalu klik “Aktifkan”.

4. Selanjutnya aplikasi akan mengarahkan ke metode pembayaran dan rincian pajak yang harus dilunasi.

5. Selesaikan pembayaran dengan metode yang diinginkan lalu klik “lanjutkan”.

6. Tunggu proses pembayaran selesai dan paket langganan aplikasi Vidio yang diinginkan aktif.

7. Pada kolom pencarian silahkan diisi film “The Sexy Doctor is Mine”.

8. Apabila film telah muncul maka pengguna dapat mulai menonton di aplikasi Vidio.

Untuk jenis paket langganan di Aplikasi Vidio adalah sebagai berikut:

Paket Platinum 1: Harga Rp19.000 per 7 hari ditambah 100 poin

Paket Platinum 2: Harga Rp29.000 per 30 hari ditambah 150 poin

Paket Platinum 3: Harga Rp199.000 per tahun ditambah 1000 poin

