Manfaat Madu yang Jarang Diketahui, Bisa Turunkan Radikal Bebas dan Kematian Sel Testis Akibat MSG



Ilustrasi madu-Pixabay/Daria-Yakovleva-Pixabay/Daria-Yakovleva

JURNALIS INDONESIA – Meski terbilang menyehatkan, tapi inilah manfaat Madu yang jarang diketahui oleh banyak orang. Di era yang kian semakin maju, berdampak besar pada perubahan Gaya Hidup manusia.

Tak terkecuali dalam pemenuhan dan sarana pemenuhan Gizi. Gaya hidup yang serba cepat dan instan juga memengaruhi masyarakat untuk memilih makanan cepat saji.

Makanan siap saji banyak menjadi pilihan karena rasanya yang gurih. Rasa itu didapat dari bahan penyedap makanan yang ditambahkan untuk meningkatkan rasa.

(BACA JUGA:Sejuta Manfaat Daun Kelor untuk Pria, Mulai Tingkatkan Vitalitas Hingga Lindungi Kesehatan Testis)

Bahan tambahan penyedap makanan yang paling umum ditambahkan dalam makanan cept saji adalah Monosodium Glutamat (Msg).

Bahkan konsumsi MSG meningkat setiap tahun di Indonesia dari 1,53 g/kapita/hari pada tahun 1998 menjadi 9,62 g/kapita/hari pada tahun 2011.

Namun ternyata, perilaku konsumsi yang berlebihan ini memiliki suatu dampak negatif, yakni dapat merusak sistem reproduksi karena produksi radikal bebas yang berlebihan yang selanjutnya menyebabkan kemandulan.

(BACA JUGA:Ini 7 Jenis Teh yang Bagus untuk Penderita Diabetes, Cari Tahu Manfaat dan Risikonya di Sini)

MSG dapat menyebabkan infertilitas karena aktivasi beberapa reseptor glutamatergik seperti reseptor glutamat metabotropik (mGluR), GluR ionotropik, dan N-metil D-aspartat reseptor (NMDAR).

Aktivasi reseptor ini akan memulai pensinyalan fosfolipase C (PLC) karena aktivasi protein G dan meningkatkan kalsium intraseluler akan meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif (ROS) di sinapsis neuron hipotalamus dan menyebabkan ablasi.

Dampak ablasi akan mengganggu pensinyalan sumbu hipotalamus-hipofisis anterior-Testis dan mengganggu produksi Hormon reproduksi seperti follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Interstitial Cell Stimulating hormone (ICSH).

Kerusakan Sel Leydig juga disebabkan oleh produksi yang berlebihan ROS di tubulus dan menyebabkan Sel berada dalam keadaan stres oksidatif, yang ditandai dengan peningkatan kadar malondialdehid (MDA) sebagai produk limbah lipid reaksi peroksidasi dan penurunan glutathione (GSH). Kerusakan yang disebabkan oleh ROS dapat dicegah dengan eksogen antioksidan karena memiliki kemampuan untuk mendonorkan ion hidrogen dan menetralkan ROS.

(BACA JUGA:5 Aturan Penting dalam Diet Sehat yang Perlu Kamu Tahu! Cara Mudah Jaga Bentuk Tubuh Langsing)

Terdapat penelitian yang menyatakan madu dapat menurunkan radikal bebas dan kematian sel testis akibat penyedap Masakan.

Di dalam penelitian menggunakan jenis madu Apis dorsata. Madu hutan Apis dorsata adalah madu multiflora yang dihasilkan dari beberapa bunga dan nektar. Ini memiliki kandungan antioksidan bioaktif yang lebih beragam daripada madu Apis mellifera, yang hanya dipanen dari satu bunga.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini membuktikan efek perlindungan madu Apis dorsata terhadap toksisitas testis kronis yang diinduksi monosodium glutamat (MSG) pada jumlah nekrosis sel Leydig dan kadar serum malondialdehid (MDA) pada mencit (Mus musculus).

(BACA JUGA:Tak Banyak yang Tahu! Ternyata 7 Makanan Ini Hasilkan Kolagen untuk Kulit Bersinar dan Awet Muda)

Dalam penelitian menggunakan 25 ekor mencit jantan dan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok kontrol yang terdiri dari kontrol negatif (C-) dan kontrol positif (C+).

Kelompok C- merupakan kontrol negatife yang hanya diberi plasebo (aqua dest).

Kelompok C+ diberi MSG 4 mg/g berat badan (gBB) diikuti dengan akuades. Ini adalah kelompok tanpa diberikan madu A.dorsata.

(BACA JUGA:Punya Kandungan Purin Tinggi! Inilah Makanan yang Harus Dihindari Penderita Asam Urat)

Kelompok perlakuan yang diberi MSG dan madu A. dorsata terdiri kelompok perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 .

Dengan dosis madu A. dorsata yang diberikan masing-masing 53,82 mg/20 g, 107,64 mg/20 g, 161,46 mg/20 g per os (po), diikuti MSG 4 mg/g BB MSG melalui cekokan mulut (per os/p.o). Untuk analisis perbedaan antar kelompok digunakan uji one way ANOVA dan uji Duncan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (p<0,05) pada jumlah nekrosis sel Leydig dan kadar MDA.

(BACA JUGA:Ingin Punya Kulit Wajah Glowing? Stop lakukan 3 Kebiasaan Sederhana ini Agar Terhindar dari Masalah Kulit)

Jumlah nekrosis sel Leydig dan kadar MDA tertinggi terdapat pada C+ dengan nilai 13,20 ± 2,05 sel dan 37,08 ± 9,17 mol/L dibandingkan dengan C-, sedangkan pada kelompok perlakuan, T3 menunjukkan nilai nekrosis sel Leydig dan kadar MDA terendah 4,64 ± 0,55 sel dan 14,22 ± 2,01 mol/L dibandingkan dengan kelompok C+.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa madu A. dorsata dapat menurunkan angka nekrosis sel Leydig dan kadar MDA mencit (Mus musculus) yang terpajan penyedap masakan (MSG).

Penulis: Epy Muhammad Luqman

Sumber: Unair News

JI