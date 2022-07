Daebak Kookie! Jungkook BTS Tiga Minggu Berturut-turut Bertengger di Billboard Hot 100



BTS Jungkook dan Charlie Puth, Apple Music--

JURNALIS INDONESIA - Jungkook kembali torehkan prestasi dengan bercokol di Billboard Hot 100 selama tiga minggu berturut-turut.

Melansir laman AllKpop Laki-laki yang akrab dipanggil Kookie oleh ARMY ini mendobrak beberapa tangga nada dengan lagu kolaborasi bersama Charlie Puth yang bertajuk 'Left and Right' selama tiga minggu dirilis.

Lagu tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak prestasi yang mendorong rekor Jungkook sebagai idol K-Pop solois pertama yang berhasil bercokol di chart Billboard Hot 100 di peringkat 51 selama tiga minggu berturut-turut.

Rekor yang sama juga pernah dikuasai oleh PSY pada 2013 silam.

Selain itu, lelaki kelahiran 1 September 1997 ini menjadi idol K-Pop dengan charting terpanjang di Billboard Hot 100, melampaui lagu 'Money' oleh Lisa BLACKPINK.

Dengan vokal, visual dan aksi panggungnya, Jungkook berhasil menggemparkan dunia.

Kolaborasinya bersama Charlie Puth dengan lagu berjudul 'Left and Right' sudah memecahkan rekor yang luar biasa sejak tanggal rilisnya pada 24 Juni lalu.

Bahkan lagu ini telah mendobrak 91 juta streaming di Spotify dalam 21 hari sejak dirilis.

Selain itu, Jungkook juga menuai pujian dari Charlie Puth. Dalam sebuah wawancara, pelantun lagu 'We Don't Talk Anymore' itu mengungkapkan bahwa vokal Jungkook sangat mengesankan dan sempurna.

Puth juga mengatakan kalau Golden Maknae ini memiliki kontrol suara yang bagus sehingga ia mampu menyandingi Puth ketika menyanyi bersama.

Prestasi yang tak kalah membanggakannya dari anggota boy group Bts adalah Lagu ‘Arson’ dari J-hope yang berhasil bertengger di posisi pertama di chart iTunes Top Songs di 62 negara berbeda, seperti yang sudah diwartakan oleh Soompi.

Sementara album ‘Jack in The Box’ berhasil bercokol di posisi pertama di chart iTunes Top Albums di 49 negara berbeda.

Sebelumnya, single pra-rilis berjudul 'MORE' yang dirilis pada 1 Juli lalu dari album 'Jack In The Box' oleh J-Hope, berhasil menempati peringkat 82 di chart Billboard Hot 100.

Single pra-rilis yang digarap oleh Seokie ini juga berhasil menduduki peringkat satu pada chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard, peringkat 2 di chart Penjualan Lagu Digital Billboard, peringkat 12 di chart Billboard Global Excl. US, dan peringkat 15 di chart Billboard Global 200 minggu ini.

Lagu ‘More’ bahkan mampu bertahan di puncak tangga lagu iTunes Top Songs selama lebih dari dua minggu lamanya di berbagai negara.

Ketika rilis, lagu ‘More’ menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 84 negara.

Daebak!

