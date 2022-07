Ini Total Kekayan Bersih Sehun EXO Tahun 2022, EXO-L Jangan Kaget

Dilansir dari oulet media, idol grup K-pop EXO secara keseluruhan diperkirakan memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar dolar AS.

Namun, sebagai individu, Sehun diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 11 juta dolar AS pada tahun 2022.

Dengan kesuksesan Sehun beberapa tahun terakhir ini sebagai anggota EXO dan karir solonya, angka kekayaan bersihnya yang tinggi bukanlah kejutan.

Tapi, apakah Sehun saat ini paling kaya di antara sesama anggota EXO?

Mengenai kekayaan bersih seluruh anggota EXO, Sehun tidak menyandang gelar anggota terkaya.

Pada tahun ini, anggota terkaya dalam grup adalah Baekhyun, sementara Sehun menempati urutan ketujuh terkaya di antara anggota EXO.

Bagaimana Sehun mendapatkan angka kekayaan bersih seperti itu?

Sehun memperoleh sejumlah besar kekayaan bersihnya melalui keuntungannya dari promosi dan aktivitas EXO sama seperti anggota idol K-pop lainnya.

Ini termasuk dari penjualan merchandise dan rilis musik EXO. Selain itu, ia juga merupakan bagian dari sub-unit EXO-SC bersama Chanyeol.

Sebagai aktor, Sehun membintangi drama "Dokgo Rewind," "Now, We Are Breaking Up," dan film "Catman." Ia juga pernah membintangi drama EXO "EXO Next Door."

Baru-baru ini, Sehun membintangi film 2022 "The Pirates: The Last Royal Treasure," web-drama "Everything That We Loved," dan drama Korea-Cina mendatang "Dear Archimedes."

Sehun juga salah satu pemeran dalam program variety Netflix "Busted!" dari 2018 hingga 2021. Dia juga menjadi pemeran untuk "On Rent: House on Wheels."