Catatkan Rekor! 6 Dari 10 Album Terlaris di AS Diraih Artis K-pop, BTS Salah Satunya

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini album terlaris di Amerika Serikat di separuh tahun 2022. Dari 10 Album, 6 diantaranya berasal dari artis K-pop.

Luminate atau sebelumnya dikenal dengan Nielsen Music merilis laporan tentang pertumbuhan, kerugian, dan lagu serta album paling sukses dalam enam bulan terakhir.

Laporan tersebut mencakup 10 album terlaris di AS dari Januari hingga Juni, dan enam di antaranya dirilis oleh artis K-pop. Hal ini berdasarkan hasil dalam penjualan album fisik di AS.

Enam dari 10 album terlaris di AS di pertengahan tahun 2022 ini berasal dari artis K-pop, diantaranya adalah BTS, Stray Kids, SEVENTEEN, dan banyak lagi.

Tempat pertama diraih oleh BTS, tentunya ini tidak mengejutkan, karena idol grup ini sangat populer di seluruh dunia. "Proof" BTS terjual sebanyak 328.000 eksemplar sejak hari perilisannya 10 Juni sampai 30 Juni 2022.

Angka ini menempatkan BTS berada cukup jauh dari artis daftar artis berikutnya.

Dilansir Yonhap News, Fakta menunjukan bahwa penjualan album BTS "Proof" di AS menyumbang 32,8% dari total penjualan 10 album teratas .

Di tempat kedua adalah "ODDINARY" milik Stray Kids yang terjual 171.000 unit di Amerika Serikat. Ketika mini-album dirilis, langsung menduduki peringkat No 1 di Billboard 200, menjadikan mereka satu-satunya artis musik Korea Selatan ketiga yang mencapai puncak tangga lagu, mengikuti jejak BTS dan SuperM. (BACA JUGA:Produser Ryan Tedder Beri Bocoran Soal Lagu Baru Jennie & Rose BLACKPINK)

Penjualan album "ODDINARY" di AS mencapai 17,1% dari keseluruhan penjualan 10 album teratas, membuktikan popularitas besar Stray Kids di negara tersebut.

Setelah Stray Kids, album K-pop berikutnya yang masuk daftar adalah TXT dengan albumnya "minisode 2: Thursday's Child" menduduki peringkat 4.

Mini album tersebut terjual 150.000 eksemplar sejak dirilis pada 9 Mei.

Sampai minggu ini, "minisode 2 : Thursday's Child" menjadi album K-pop pertama yang dirilis pada 2022 dan bertengger kuat selama sembilan minggu di Billboard 200 meraih peringkat di No. 4.

Selain itu, mini-album ini menjadikan TXT sebagai satu-satunya artis K-pop kedua dalam sejarah yang mencatatkan lebih dari satu album dan menghabiskan sembilan minggu berturut-turut di Billboard 200, setelah BTS.

Selanjutnya, SEVENTEEN dengan albumnya "Face the Sun" menjual 74.000 CD, menjadi album terlaris kedelapan di AS pada pertengahan tahun 2022. "Face the Sun" juga masuk dalam list Billboard 200 minggu ini di No.187, hal ini merupakan pertama kalinya bagi band tersebut bertengger selama enam minggu.

Setelah SEVENTEEN adalah "Stiker" milik NCT 127 di No. 9 dengan penjualan 66.000 unit. Perlu dicatat bahwa "Sticker" adalah satu-satunya album K-pop dalam daftar yang dirilis pada tahun 2021. Meskipun sudah sembilan bulan sejak dirilis, album studio ini terus terjual dengan cukup baik di AS.

Menutup daftar 10 teratas adalah "DIMENSION: ANSWER" ENHYPEN, yang terjual 57.000 eksemplar. Secara mengesankan, "DIMENSION: ANSWER" hanyalah versi repackage dari album studio pertama grup "DIMENSION: ANSWER."

Album versi full-length lebih terkenal di AS daripada versi repackage. Terlebih lagi, "DIMENSION: ANSWER" telah menjadi album pertama ENHYPEN yang bertahan selama tiga minggu berturut-turut di Billboard 200.

