Link Nonton Film The Man From Toronto Full Movie Sub Indo, Jangan Gunakan IndoXXI, Rebahin dan LK21

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film The Man From Toronto beserta Sinopsis dengan subtitle bahasa Indonesia, jangan gunakan Indoxxi, Rebahin dan Lk21.

Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix kembali menghibur pemirsa dengan menghadirkan film aksi komedi teranyarnya bertajuk The Man From Toronto resmi tayang pada Jumat, (24/6).

The Man From Toronto mengisahkan Pembunuh paling mematikan di dunia dan pembuat onar terbesar di New York yang mendapat masalah di tempat inap Airbnb.

Dibawah arahan sutradara Patrick Hughes, naskah cerita ditulis oleh Robbie Fox, Jason Blumenthal dan film diporduseri Todd Black dan Steve Tisch.

Adapun bintang kenamaan yang meramaikna film tersebut antara lain Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Lela Loren, Pierson Fodé, Jencarlos Canela, dan Ellen Barkin.

Jason Statham diketahui sebelumnya sempat mengambil bagian pada film aksi komedi ini, yang akhirnya mendadak keluar dari projek enam minggu sebelum proses syuting akibat bentrok dengan produser film.

Sementara itu, The Man From Toronto mendapat kiritk positif lewat Rotten Tomatoes, sebesar 21% dari total 66 ulasan, dengan peringkat rata-rata 3,9/10.

Sinopsis Film The Man From Toronto

Film dimulai dengan Teddy Jackson (Kevin Hart) mencoba membuat video yang mempromosikan usaha kebugarannya. Dia memiliki karet gelang, pakaian olahraga, dan usahanya dalam ilmu bela diri, tetapi semuanya gagal.

Di suatu tempat di gurun, seorang pembunuh yang hanya dikenal sebagai 'The Man From Toronto' (Woody Harrelson), tiba di kabin untuk menginterogasi tersangka.

Toronto bersiap-siap untuk mengukir tersangka dengan pisau panas, tetapi pria itu menjadi ketakutan dan segera memberikan informasi yang dia inginkan. Setelah Toronto pergi, tersangka ditembak d dibunuh oleh pria yang menelepon Toronto.

Teddy bersiap-siap untuk merayakan hari jadinya bersama istrinya Lori (Jasmine Mathews). Meskipun Lori mencintai Teddy, dia sadar akan reputasi Teddy sebagai pengacau sampai-sampai rekan kerjanya menyebut kesalahan sebagai 'Teddying things up'.

Dia mengatur liburan romantis di AirBNB, tetapi karena 'situasi toner rendah', Teddy tidak bisa melihat alamat yang diberikan.

Teddy pergi bekerja di mana dia bertemu dengan bosnya Marty (Martin Roach), yang kesal dengan Teddy karena dia mencetak selebaran untuk gym mereka tanpa alamat atau nomor telepon. Sementara Marty menyukai Teddy, dia tidak punya pilihan selain memecatnya.

Toronto kembali ke rumah dan mulai menyiapkan sarapannya ketika dia dihubungi oleh Handlernya (Ellen Barkin). Meskipun Toronto hanya ingin santai, The Handler mengatakan kepadanya bahwa kontrak berikutnya yang dia antre adalah senilai $ 2 juta.

