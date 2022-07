Ramalan Tarot Zodiak Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius 23 dan 24 Juli 2022



ilustrasi ramalan zodiak tarot--pixabay.com

JURNALIS INDONESIA – Ramalan Zodiak besok dan lusa berdasarkan kartu Tarot horoskop. Apakah kamu penasaran kata dan gambar dari kartu Tarot yang terbuka untuk zodiakmu?

Cari tahu arti dari setiap gambar masing-masing kartu tarot enam zodiak di bawah ini.

Tarot zodiak horoskop disebut juga dengan tarot scope. Dalam artikel ini akan ada zodiak Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio dan Sagitarius.

Simak setiap zodiak dan kartu yang telah terbuka untuk sang bintang di bawah ini.

Ramalan akan terus mengalami perubahan, namun itu semua hanya prediksi.

Yang terpenting adalah perubahan dalam hidupmu dengan usaha dan kemampuan yang kamu kerahkan di dalamnya.

Ramalan ini hanya untuk menambah semangat dan bisa juga untuk introspeksi diri menjadi lebih baik.

Berikut ramalan zodiak tarot besok dan lusa untuk 6 zodiak.

Cancer

Kartu: Six of Cups

Tebak siapa yang kembali? karena seseorang dari masa lalu Anda akan datang mengetuk pintu Anda minggu ini dan mengejutkan Anda (dalam cara yang baik).

The Six of Cups adalah kartu nostalgia dan penuh kasih sayang, semua tentang reuni dan menghidupkan kembali koneksi. Itu bisa menunjukkan teman, keluarga, atau bahkan... mantan yang sudah lama hilang. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi siapa pun yang mengerikan, karena kartu ini memiliki getaran yang bagus. Bersiaplah untuk reuni.

Pengeluaran yang bijaksana akan membuat saldo bank Anda dalam keadaan sehat. Jangan ambil risiko dengan kesehatan Anda hari ini. Ada peluang bagus yang menunggu beberapa orang di bidang bisnis.

Banyak yang terjadi di depan rumah, jadi berharap untuk menikmati waktu yang menyenangkan hari ini. Mereka yang jatuh cinta dapat merencanakan jalan-jalan bersama atau pergi berlibur singkat. Sebuah kendaraan baru kemungkinan akan meningkatkan status.

Leo

Kartu: Five of Pentacles

Aku tahu ini sulit, Leo. Anda terluka dan terkejut dengan apa yang terjadi, tapi itu sudah terjadi. Yang terburuk sudah berakhir.

Sekarang, saatnya untuk membangun kembali, menyembuhkan, memproses peristiwa, dan bergerak maju. Lima Pentacles mengisyaratkan bahwa Anda mungkin menolak fase berikutnya, mungkin berdiam dalam mengasihani diri sendiri. Biarkan diri Anda terus maju, dan ketahuilah bahwa yang terburuk ada di belakang Anda.

Popularitas Anda baik di bidang pribadi dan profesional sedang meningkat. Upaya Anda sendiri akan membantu menghilangkan stres dan mencapai keseimbangan batin. Seorang anggota keluarga kemungkinan akan datang membantu Anda dalam sesuatu yang penting bagi Anda.

Pembayaran yang diharapkan kemungkinan akan tertunda, tetapi akan diterima. Anda mungkin mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan sesuatu yang menarik.

Virgo

Kartu: The Hanged Man

Semuanya dimulai di pikiran, dan itu berarti kita memegang kendali besar atas dunia kita karena persepsi kita membentuk realitas kita. Menakjubkan, bukan? The Hanged Man adalah tanda bahwa Anda perlu masuk ke dalam pikiran Anda dan melakukan beberapa peningkatan, penyesuaian, dan perbaikan. Anda tidak melihat sesuatu dengan cara yang benar. Lihat lagi. Ubah perspektif Anda, dan Anda akan mengubah pemahaman Anda.

Masalah keuangan bagi mereka kemungkinan akan segera berakhir. Mereka yang sakit lama dapat mengharapkan pemulihan yang ajaib. Dukungan dari pemberi selamat di tempat kerja akan terbukti menjadi pendorong semangat dan meringankan beban kerja. Keluarga mungkin awalnya tidak mendukung ide-ide Anda, tetapi Anda akan menyiasatinya.

Mereka yang berencana untuk bepergian ke luar negeri akan berhasil menyelesaikan formalitas tanpa hambatan. Di bidang akademik, pengakuan dimungkinkan di bidang pilihan Anda.

Libra

Kartu: The Chariot

Majulah, Libra, dan kembalikan ambisi apa pun yang sedang Anda kerjakan minggu ini. Anda memiliki energi tak terbendung yang berputar-putar di sekitar Anda, jadi gunakan itu untuk membuat kemajuan di tempat-tempat di mana jalan dipenuhi dengan rintangan.

Kartu kereta mengartikan Anda merasa memiliki tujuan, berani, dan siap untuk mencapai tujuan Anda. Apa pun yang terkait dengan perjalanan, transportasi, perjalanan, rumah, atau perubahan lokasi juga ada dalam kartu minggu ini.

Keahlian Anda kemungkinan akan memberi Anda beberapa istirahat yang baik di bidang profesional. Kesehatan bijaksana Anda merasa di puncak dunia.

Ketidakpastian keuangan, yang telah berlangsung selama beberapa waktu, kemungkinan akan hilang. Hari ini, Anda cenderung menikmati kedamaian dan harmoni di bidang domestik. Upaya Anda di bidang karier atau akademik kemungkinan akan dipuji.

Scorpio

Kartu: Four of Wands

The Four of Wands melihat Anda merasa senang dengan diri sendiri, dan memang demikian. Anda telah mencapai banyak hal, telah dihargai, sekarang Anda berada dalam posisi yang baik untuk melangkah lebih jauh. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, jadi bersiaplah untuk membuat rencana dan membangun kesuksesan Anda. Jangan sampai berakhir di sini. Masih banyak lagi yang bisa Anda capai.

Mengambil nasihat dari seorang teman dapat menguntungkan Anda di bidang investasi. Pencari kerja cenderung mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Keberhasilan anggota keluarga mungkin terbukti paling memuaskan. Jalan mulus diindikasikan bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh.

Kesepakatan properti mungkin terbukti paling menguntungkan. Ujung yang longgar di bagian depan akademik akan diikat, saat Anda bersiap untuk memberikan yang terbaik.

Sagitarius

Kartu: Ten of Pentacles

Happy-ever-afters tidak terjadi dengan sendirinya. Anda harus merancang hidup Anda untuk diisi dengan hal-hal dan orang-orang yang Anda cintai dan sukai. Ketahui keinginan Anda, Sagitarius, dan pahami apa yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Buatlah rencana tindakan untuk tujuan jangka panjang Anda. Sepuluh Pentacles menandakan hal baik pada semua upaya jangka panjang yang Anda mulai minggu ini, jadi mainkan permainan panjang dan investasikan di masa depan Anda. Anda berhak mendapatkan akhir yang bahagia.

Situasi moneter saat ini dapat membuat Anda dalam suasana hati yang optimis. Mereka yang bekerja keras di bidang profesional mungkin mendambakan suasana santai.

Akan ada banyak kesempatan untuk meningkatkan nilai Anda di bidang karier dan akademik. Seseorang yang Anda cintai cenderung memanjakan Anda.

