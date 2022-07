Muda Berbakat, Timothée Chalamet Tidak Hanya Sukses Menjadi Aktor Tetapi Juga Dermawan!

JURNALIS INDONESIA - Pemuda kelahiran A.S Timothée Chalamet atau lebih akrab dipanggil Timmy merupakan superstar aktor rupawan yang jamak wara-wiri di sinema blockbuster di seluruh dunia.

Ia belakangan diprediksi menjadi miliuner muda berkat kemampuan aktingnya seperti pada film Call Me By Your Name, Lady Bird, dan Little Women belum lagi serialnya bersama Netflix The King dan membintangi Dune.

Dengan anggaran bombastis sebesar $ 165 juta U.S Dollar. Dengan kata lain, Timmy jelas telah menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi karakter utama dan bertransformasi sebagai mesin pencetak dollar.

(BACA JUGA:Heboh Cari Jodoh, Berikut 5 Rekomendasi Film Chris Evans yang Wajib Kalian Ketahui Selain Berperan di Marvel)

Jadi, bagaimana saat ia terjun ke dunia film blockbuster memengaruhi kekayaan bersihnya? dilansir melalui laman Cosmopolitan pada Kamis, (21/7) yang mengungkap perkiraan kekayaan Timothée Chalamet sebesar $10 juta dollar.

Setidaknya sebagian besar uang Timmy tampaknya berasal dari akting, dengan peran utama dalam film-film tersebut seperti Call Me By Your Name, Lady Bird, dan Little Women, serta Beautiful Boy, The King, The French Dispatch, Going Electric (yang akan datang biografi Bob Dylan) dan, tentu saja, Dune.

Gaji Timmy untuk film-film ini belum dirilis, tetapi beberapa laporan online yang tidak diverifikasi mengklaim bahwa dia menghasilkan $ 2,2 juta dollar untuk Dune yang pasti banyak, dan bahkan dapat meningkat tergantung pada apa yang dinegosiasikan Timmy.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Sinema Joe Keery Pemeran Steve Harrington dalam Stranger Things S4 V.2)

Pada bulan Oktober 2020, Timmy dilaporkan memiliki kekayaan $6 juta dollar, yang berarti dia menghasilkan $4 juta dalam waktu kurang dari dua tahun dan terus berlanjut, belum lagi karyanya di The King dengan Netflix.