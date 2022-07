Mengenang Legenda Komedi Robin Williams, Berikut 5 Rekomendasi Film yang Bikin Hati Terenyuh

JURNALIS INDONESIA - Legenda komedian yang dikenal lewat perannya pada film keluarga bertajuk Jumanji, Robin Williams lahir pada 21 Juli 2022.

Tepat hari ini, ia lahir dan dikenang karena kebesaran hati dan kemampuannya dalam menggeluti lakon di dunia layar lebar. Tak hanya menghibur, beberapa film yang dibintanginya turut menghadirkan inspirasi bagi para pemirsa.

Mork & Mindy sebagai debut perdananya terbukti sukses besar dan berperan penting dalam meluncurkan karir film Williams.

Penampilan film awal Williams termasuk dalam Popeye (1980) dan The World According to Garp (1982), dan peran utama lainnya datang lewat film Good Morning, Vietnam (1987), di mana ia memerankan disc jockey militer, Adrian Cronauer.

Peran tersebut membawa Williams mendapatkan nominasi Academy Award pertamanya. Yang kedua datang segera setelah penampilannya sebagai guru bahasa Inggris yang menginspirasi di sekolah dalam film Dead Poets Society (1989).

Pada awal 1990-an ia unjuk gigi ke sejumlah film berorientasi keluarga yang sukses, termasuk Mrs. Doubtfire (1993), di mana ia memerankan seorang pria bercerai yang menyamar sebagai pengasuh wanita agar dekat dengan anak-anaknya, dan animasi fitur Aladdin (1992), di mana ia menyuarakan jin.

Sedihnya, diakhir hidup legenda komedi itu ia mengidap penyakit Lewy Body Dimentia penyakit degeneratif yang menurunkan fungsi otak.

Penyakit LBD membuat Williams kehilangan dirinya, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidup pada tanggal 11 Agusutus 2014.

Sebagai momen untuk mengenang Williams di hari ulang tahunnya, berikut tim Jurnalis Indonesia rekomendasikan 5 film Robin Williams yang mampu menginspirasi dan menyentuh hati.