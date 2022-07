Mina dan Chaeyoung Menganggap TWICE Berbeda dengan Grup Girlband Lainnya, Ini Alasannya



TWICE-tangkapan layar-Instagram Twice

JURNALIS INDONESIA - Berikut alasan Mina dan Chaeyoung menganggap bahwa grup girkband Twice menjadi grup girlband yang spesial dan berbeda dengan grup lainnya.

Setiap grup K-Pop, baik grup boyband maupun girlband pasti memiliki keunikannya masing-masing, baik untuk grupnya ataupun untuk para personilnya.

Keunikan inilah yang menjadi alasan bagi para fandom untuk menyukai grup K-Pop atau idolnya tersebut.

(BACA JUGA:Nggak Banyak yang Tahu, Ternyata WhatsApp Web Bisa Dibuka Lewat Ponsel Begini Caranya)

Bahkan para personil sendiri itupun menganggap grup boyband atau girlbandnya memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari grup K-Pop lainnya.

Hal inilah yang kemudian diungkapkan oleh Mina dan Chaeyoung tentang keunikan grup girlbandnya, yakni TWICE yang berbeda dengan grup girlband lainnya dan unik.

Alasan pertama grup TWICE ini disukai adalah banyak lagu atau video music hit yang telah mereka rilis, serta masih ditonton atau didengarkan oleh jutaan Once di seluruh dunia, seperti Cheer Up, Fancy, dan TT.

(BACA JUGA:Mengenang Legenda Komedi Robin Williams, Berikut 5 Rekomendasi Film yang Bikin Hati Terenyuh)

Selain itu, alasan grup TWICE ini disukai oleh para penggemarnya adalah para personilnya yang memiliki keunikan kepribadian, serta bakat yang menawan masing-masing.



Komentar dari Mina dan Chaeyoung TWICE...