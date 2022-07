Link Nonton Indian Predator: The Butcher of Delhi Sub Indo, Jangan Gunakan IndoXXI, Rebahin dan LK21

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Indian Predator: The Butcher Of Delhi Sub Indo yang dapat kalian akses di sini dan jangan gunakan situs ilegal Indoxxi, Rebahin dan Lk21.

Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix tak jemu menghadirkan film docuseries kriminal teranyarnya bertajuk Indian Predator: The Butcher of Delhi resmi tayang pada Rabu, (20/7).

Serial kriminal ini diangkat dari kisah nyata seorang jagal dari India bernama Chandrakant Jha yang menghabisi korban dengan memutilasi jasadnya di Delhi.

Dibawah arahan sutradara Dheeraj Jindal, Umesh Vinayak, Kulkarni, Ashwin Rai Shetty dan Ayesha Sood serta diperankan oleh Sangramsingh Thakur.

Indian Predator: The Butcher of Delhi dilepas sebanyak 3 episode dengan panjang durasi rerata 40 menit, serial ini diproduksi oleh Vice India.

