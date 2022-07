Link Nonton Film Jumanji: The Next Level, Saatnya Tinggalkan Situs Rebahin dan Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Film Jumanji: The Next Level full movie legal, bukan seperti situs tak resmi Rebahin dan Film Apik.

Pada kesempatan ini Tim Jurnalis Indonesia merekomendasikan film Jumanji: The Next Level yang sangat cocok ditonton kala waktu bersantai.

Tentuny Jumanji: The Next Level ini mampu menghibur Anda melalui aksi para aktornya.

Sebab pada platform streaming Netflix film tersebut bertengger pada posisi nomer 2 di deretan film terpopuler hari ini.

Sebenernya film ini sudah dirilis sejak tahun 2019 yang merupakan sekuel dari film Jumanji: Welcome to the Jungle.

Film ini disutradarai oleh Jake Kasdan dan dibantu oleh Dwayne Johnson sebagai Produser.

Serta pada Jumanji: The Next Level dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover dan Danny DeVito.

Movie ini diproduksi oleh Columbia Pictures dengan durasi penayangan selama 123 menit.

Film ini sudah meraup pendapatan kotor sebesar 52 juta dolar.

Berikut sinopsis film Jumanji: The Next Level bisa Anda lihat pada halaman berikutnya.

