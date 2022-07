Dibintangi Yang dan Cheng Yi, Ini Sinopsis Serta Link Nonton Drama China Immortal Samsara Sub Indo Part 1



Drama Cina Immortal Samsara --twitter @YoukuOfficial

JURNALIS INDONESIA – Sinopsis dan Link Nonton Immortal Samsara, Drama China yang diperankan bintang terkenal Yang Zi dan Cheng Yi.

Aktris cantik Yang Zi merupakan bintang ternama yang sudah pernah memerankan berbagai drama populer seperti Ashes of Love, Go Go Squid dan The Oath of Love.

Yang Zi akan beradu chemistry dengan dua pria tampan, yakni Cheng Yi dan Ray Chang. Cheng Yi sendiri juga pernah memerankan drama hit seperti Love and Redemption.

Akhirnya Serial Romantis ini tayang pada 20 Juli 2022 di aplikasi streaming Youku.

Selain Yang Zi dan Ceng Yi, ada juga Ray Chang dan Meng Zi yi yang juga ikut berperan dalam drama.

Memiliki total 40 episode, drama bergenre wuxia ini disajikan dalam dua bagian, kamu bisa menontonto Drama China Immortal Samsara part 1 di Youku yang link nontonnya dapat kalian temukan di bawah.

Drama China romantis ini merupakan adaptasi dari serial novel karya Su Mo dengan judul ‘Chen Xiang Ru Xie’. Berjudul sama, drama ini mendapat judul dalam Bahasa Indonesia yang berarti, Kisah Cinta Surgawi.

Dalam versi drama, naskah Immortal Samsara Part 1 ditulis oleh Ba Yi Cong dan Ahang Yuan Ang.

Penasaran dengan kisah cinta Yang Zi dan Cheng Yi dalam drama Immortal Samsara? Yuk, baca sinopsisinya terlebih dahulu. Kemudian kamu bisa langsung menonton filmnya dengan link yang di sediakan di bawah.