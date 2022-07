Pecah Telor! Twice Berhasil Torehkan Prestasi Ini Hanya dalam 7 Bulan



TWICE segera mengeluarkan album comeback bertajuk 'BETWEEN 1&2'

JURNALIS INDONESIA - Girlband asal Korea, Twice ciptakan sebuah rekor spektakuler dalam 7 bulan terakhir tahun 2022.

Dilansir dari Allkpop pada Minggu (24/7), artis asuhan JYP Entertainment ini mendapatlan satu miliar pendengar di platform musik Spotify dalam kurun waktu tujuh bulan saja.

Hal tersebut membuat girlband dengan 9 orang member ini menjadi grup K-pop kedua setelah Bts yang dapat mencapai pendengar terbanyak.

Tentunya prestasi ini akan membuat Comeback grup yang beranggotakan Nayeon, Sana, Mina, Momo, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu, Jihyo dan Jeongyeon pada pekan depan akan membuat daya tarik tersendiri.

Bagi ONCE yang tertarik untuk melakukan pre-order album baru TWICE ini dapat kalian pesan pada tanggal 26 Juli pukul 1 siang KST.



Poster comeback

Sebelumnya, kesembilan anggota di bawah naungan JYP Entertainment ini telah sepakat melanjutkan kontraknya dengan pihak agensi pada Selasa, (12/7) kemarin.

Kabar perpanjangan kontrak tersebut diumumkan oleh perwakilan JYP Entertainment. Sebelumnya, kontrak TWICE akan berakhir pada akhir musim gugur tahun ini.

Saat ini, TWICE sedang melakukan tur dunia keempat mereka yang bertajuk TWICE 4TH WORLD TOUR III. Konser ini mendapatkan atensi dari penggemar karena pertamanya kalinya mengadakan tur di Tokyo Dome, Jepang setelah beberapa tahun pandemi.

Sebelumnya, pada bulan Juni, salah satu anggota yaitu Nayeon berhasil melakukan debut solonya dengan merilis mini albumnya yang berjudul IM NAYEON dan berhasil mencapai posisi puncak tangga lagu Billboard.

Terhitung semenjak mereka melakukan debut sekitar tujuh tahun lalu, pelantun lagu Fancy ini telah menorehkan banyak penghargaan dan dapat menjual lebih dari 10 juta album.

TWICE melakukan debut dengan mengeluarkan sebuah album yang bertajuk The Story Begins dengan single andalan mereka bertajuk Like Ooh-Aah pada 19 Oktober 2015 lalu.

