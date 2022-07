2 FItur Baru WhatsApp yang Akan Dirilis, Salah Satunya Bisa Sembunyikan Status Online



Ilustrasi WhatsApp, Pixabay--

JURNALIS INDONESIA - Whatsapp akan merilis 2 Fitur baru untuk pengguna yaitu menyimpan pesan temporer dan menyembunyikan status online.

Dilansir WABetaInfo, WhatsApp atau WA telah merilis fitur menyembunyikan status online untuk Android di WA versi beta 2.22.16.12.

Selain untuk Android, beberapa minggu sebelumnya WA juga sedang menguji fitur ini untuk perangkat Ios.

Fitur status online sebenarnya sudah dirilis sebelumnya oleh WA, pengguna dapat mengatur status online mereka saat membuka aplikasi WhatsApp.

Namun saat ini WhatsApp sedang mengembangkan fitur status online, dimana pengguna diberikan dua pilihan pada privasi ini, pengembangan dari fitur status online sebelumnya.

Pengembangannya adalah pengguna di berikan dua pilihan yaitu semua orang bisa melihat ketika sedang online dan sama dengan terakhir kali dilihat atau "same as last seen".

Jika pengguna memilih pengaturan yang sama dengan terakhir kali dilihat, pengguna dapat mengatur agar dia tidak terlihat saat sedang online.