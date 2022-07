Tak Perlu Waktu Lama untuk Menciptakan Sejarah Baru! J-Hope - Jack In The Box Torehkan Prestasi Ini



JURNALIS INDONESIA - Member Bts, J-hope kembali ukir prestasi melalui yang bertajuk Jack In The Box.

Dilansir dari Allkpop pada Senin (25/7), pria dengan nama asli Jung Ho-seok ini berhasil menorehkan 100 juta streaming di platfrom musik Spotify dengan kurun waktu hanya 8 hari.

Hal tersebut membuat pria dengan usia 28 tahun ini menjadi orang pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut.

Selain album Jack In The Box, juga terdapat album More yang juga pada pekan ini menorehkan sejarah baru di industri K-pop.

More juga tercatat berhasil menempati peringkat pertama pada 'Top Songs Debut Global' meski perilisannya masih tergolong sangat baru.

Karya lagu solo dari rapper BTS tersebut dirilis pada Jumat (1/7) kemarin pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan, lagu tersebut sudah tercatat 38 juta kali tontonan pada kanal YouTube HYBE LABELS.

MORE merupakan lagu hip-hop oldschool yang menggambarkan harapan J-Hope untuk menunjukkan berbagai sisi dirinya kepada dunia.